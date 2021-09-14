وزارة الصحة: 78 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت بين 4 و8 الحالي

افادت وزارة الصحة العامة، انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 4 و8 أيلول، أظهرت النتائج وجود ثمان وسبعين (78) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 04/09/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة وارسو : شركة LOT رقم 145 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دلمان : شركة AJ رقم 7846 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة SK رقم 2827 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة تبليسي : شركة MEA رقم 2286 (جميعها سلبية)

رحلة ستوكهولم : شركة SK رقم 2967 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة برشلونة : شركة VY رقم 7620 (جميعها سلبية)

رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 230 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 05/09/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة أنقرة : شركة AJ رقم 7958 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أكرا : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة أنطاليا : شركة AJ رقم 7834 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة دلمان : شركة AJ رقم 7846 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بودروم : شركة AJ رقم 7828 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 645 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة أمستردام : شركة MEA رقم 200 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 272 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 06/09/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 07/09/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة دلمان : شركة AJ رقم 7846 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أنطاليا : شركة AJ رقم 7834 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 220 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 08/09/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7780 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة هانوفر : شركة SR رقم 300 (جميعها سلبية)

رحلة حلب : شركة Q6 رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برشلونة : شركة VY رقم 7620 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبوا : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام