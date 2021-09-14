الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً ويختطف مدنيين اثنين على أطراف مدينة الحسكة

نفذت قوات الاحتلال الأمريكي إنزالاً جوياً على أطراف مدينة الحسكة واختطفت على إثره مدنيين اثنين. وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن طائرة حوامة تابعة للاحتلال الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية إنزالاً جوياً بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” على أطراف مدينة الحسكة الشمالية وداهم عناصرها منازل في المنطقة واختطفوا مدنيين اثنين واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وتنفذ قوات الاحتلال الأمريكي عمليات انزال جوي بشكل متكرر في المناطق التي تحتلها بالتعاون مع ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية تختطف خلالها مدنيين وتقتادهم إلى جهات مجهولة وتقوم أحياناً بتدمير المنازل التي تقتحمها.

المصدر: سانا