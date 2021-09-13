الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعرب عن خيبتها من استبعاد السيدات في التشكيلة الحكومية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 17:38

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعرب عن خيبتها من استبعاد السيدات في التشكيلة الحكومية

منذ 12 mins 13 September، 2021
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لبنان

أعربت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن الخيبة في استبعاد السيدات من المشاركة في التشكيلة الحكومية باستثناء حقيبة وزارية واحدة.

وأملت الهيئة في أن تتمكن الحكومة الجديدة من النهوض مجدداً بالبلد وإيجاد الحلول للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون،

واعتبرت الهيئة أن التشكيلة الحكومية لا تعكس مبادئ المساواة التي نص عليها الدستور وكذلك تخالف المبادئ التي تضمنتها المواثيق الدولية التي التزم بها لبنان.

وتوجهت من كافة القيادات لمطالبتها باشراك اللبنانيات اللواتي أثبتن جدارتهن على مختلف الصعد في مراكز القرار، عبر العمل على أن تكون هناك كوتا نسائية في مختلف مراكز القيادة والتمثيل النيابي، تحقيقاً للمساواة التي يتطلع اليها شابات وشباب لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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