استطلاع رأي حول لقاحات كورونا

وفقًا لأحدث الدراسات: مطعوم واحد من مطاعيم كورونا حظي بشعبية كبيرة بين المواطنين العرب مقابل أقرانه لاعتقاد سائد بقوة فاعليته وحمايته، وما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

أظهرت دراسة حديثة أجراها الفريق الطبي في موقع استشاري أن مطعوم فايزر- بيونتك (الأمريكي الألماني) هو المطعوم الأكثر شعبية بين المواطنين العرب لاعتقادهم بفاعليته وقوة حمايته مقارنة بالمطاعيم الأخرى.

وتوزعت النسب الباقية بين 14% لأسترازينيكا- أكسفورد (البريطاني)، و 10% لسبوتنيك-في (الروسي)، و9% لسينوفارم (الصيني) 9%، 1% لجونسون آند جونسون (الأمريكي)، 1% لمودرنا (الأمريكي)، 1% لنوع آخر، بينما رفض 41% من المشاركين تلقيهم أي مطعوم حسب ما أفاد الموقع في مقال: استطلاع رأي عام حول مطاعيم كورونا

المصدر: استشاري