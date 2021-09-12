مطالب نقابية ملحة في عهدة الحكومة الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 20:40

مطالب نقابية ملحة في عهدة الحكومة الجديدة

منذ 12 mins 12 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

كيف تنظر القطاعات العمالية والنقابية الى الحكومة الجديدة ؟.

المصدر: قناة المنار

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