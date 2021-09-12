الحاج حسن أمام عمال المياه في بعلبك: نحن أمام مشكلة انتهاء عقد تشغيل الآبار وشبكات مياه الشفة آخر أيلول

التقى رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي الدكتور حسين الحاج حسن في بعلبك وفد عمال تشغيل آبار وشبكة مياه الشفة، في حضور معاون مسؤول منطقة البقاع في حزب الله هاني فخر الدين وممثل وحدة النقابات في حركة أمل طلال أبو سلمان.

وقال الحاج حسن: “نلتقي اليوم كتكتل نواب بعلبك الهرمل مع المسؤولين المعنيين في حزب الله وحركة أمل عن ملف العلاقات مع المؤسسات الحكومية، حول قضية من القضايا الأساسية الناتجة من الإنهيارات الاقتصادية التي حصلت في لبنان، هي قضية تشغيل 44 بئرا وشبكات مياه الشفة في منطقة شرقي وشمالي بعلبك، الممتدة من بلدة الحلانية إلى رأس بعلبك، وهذا المشروع أتابعه شخصيا منذ أكثر من 10 سنوات، وكانت كل سنة تتم مناقصة تجديد أو مناقصة جديدة، وآخرها المناقصة قبل سنتين لعملية تشغيل الآبار وشبكات المياه وللاشراف على هذه العملية من ألفها إلى يائها، لتأمين المياه لما يقارب 40 قرية، ولكن هذه السنة نتيجة بعض العوامل، وإرباكات على المستوى الإداري داخل مؤسسة مياه البقاع، ونتيجة الوضع المالي والسياسي والإداري في الدولة، ينتهي عقد التشغيل آخر شهر أيلول الجاري”.

وأشار إلى أنه “في حال عدم التوصل إلى حل هناك مشكلتان، الأولى مشكلة تأمين المياه لتلك القرى، والثانية مصير العمال الذين يعملون طيلة 18 سنة في هذا المشروع، والذين يتقاضون رواتب ضئيلة أي الحد الأدنى للأجور”.

وتابع: “مع تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد تحضير الملف، وبالتنسيق مع الزملاء نواب التكتل، سنتواصل مع وزير الطاقة والمياه ووزير المالية ومؤسسة مياه البقاع، لرؤية ماذا يمكن أن نفعل في هذا الملف”.

وختم الحاج حسن: “رغم أن الصعاب كثيرة، سنواجهها مجتمعين وموحدين. كنا قبل قليل في اجتماع تربوي للبحث في قضايا التربية والتعليم في المنطقة ومستقبل المدارس للعام الدراسي المقبل، والتقينا أيضا وفد أهالي الطلاب الذين يكملون دراساتهم الجامعية في الخارج بشأن الدولار الطالبي، وهذه المعاناة الثالثة التي تابعناها اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام