وزير الزراعة استقبل في شعث مرتضى ووفود المهنئين

استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في دارته ببلدة شعث وفود المهنئين، تقدمهم وزير الزراعة والثقافة السابق عباس مرتضى، رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي بسام طليس، رؤساء بلديات واتحادات بلدية ووفود رسمية وشعبية وعائلية من مختلف أنحاء المنطقة.

وقال الوزير مرتضى: “قمت بزيارة الصديقين وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في هذه الدار الكريمة، ووزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في بلدته الأبية طاريا، وقدمت لهما التهنئة بالمهام التي أوكلت إليهما، وهما بالتأكيد على قدر المسؤولية، وتمنيت لهما التوفيق في عملهما، وأرجو لهما التوفيق في التخفيف عن أهلنا في ظل الضائقة والأزمات التي يعاني منها بلدنا الحبيب لبنان”.

وأضاف: “نشكر قيادتنا الحكيمة والرشيدة التي تنظر للقرى المحرومة لتختار من أبنائها المخلصين والكفوئين شموعا من أبناء بعلبك الهرمل يمثلون المنطقة خير تمثيل، ويعملون لكل لبنان من دون استثناء من أقصى مناطق الحرمان في عكار إلى أقصى الجنوب الصامد، ومن الساحل إلى البقاع الأبي، لأننا أبناء الإمام المغيب السيد موسى الصدر الذي تعلمنا في مدرسته الوطنية الحقة، وسرنا على نهجه مع حامل الأمانة دولة الرئيس نبيه بري، ويبقى شعارنا للمرحلة القادمة حيا على خير العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام