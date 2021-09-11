مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 11-9-2021

استراحةٌ سياسيةٌ بعدَ الولادةِ الحكومية، حتى يجتمعَ شملُ وزرائِها المعينينَ ويعودوا الى البلاد، وتكونَ البدايةُ من الصورةِ التذكاريةِ الاثنين، اما الازماتُ فلا تَعرفُ استراحةً ولهيبُها يُحرقُ صورَ المواطنين المصطفين بطوابيرِ البانزين بما لا يصدّقُ ولا يطاق .

والطوقُ يشتدُ على هذا القطاعِ العالقِ بينَ قرارِ رفعِ الدعمِ والاحتكار، فيما المستثمرون بالازماتِ يزيدونَها بالتهويلِ والعويلِ والمتاجرةِ باعصابِ وارزاقِ الناس ..

واُولى الازماتِ المتفرعةِ عن المحروقاتِ الرغيفُ الذي يعاني مع المواطن، وكذلك قطاعُ الاستشفاءِ الذي عادَ ليرفعَ الصوتَ مع الخشيةِ من العتمةِ التي يُعينُها شحُ الدواء.

وان كانَ البعضُ ما زالَ عالقاً عندَ حساباتِ الربحِ والخسارةِ في توزيعِ الحصصِ الوزارية، فانَ الحكومةَ رئيساً ووزراءَ يعرفونَ عظيمَ التحديات، وعليهِ كانَ خِيارُهم القليلُ من الكلامِ على املِ الكثيرِ من العملِ لانقاذِ ما امكنَ والسعيِ للحدِّ من سرعةِ الانهيار.

فالاولويةُ لمعالجةِ مشاكلِ الناسِ وليس للمشاكلِ والمناكفاتِ السياسيةِ بحسبِ رئيسِ المجلسِ السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد.

اما التيارُ الوطنيُ الحر الذي رحبَ بتشكيلِ الحكومةِ الجديدةِ التي قامَ بواجبِه الوطني في تسهيلِ ولادتِها بحسبِ هيئتِه السياسية، وهو ينتظرُ بيانَها الوزاريَ ليحدّدَ موقفَه من إعطاءِ الثقةِ لها..

فلسطينياً وبكلِّ ثقةٍ أكملَ ابطالُ عمليةِ التحررِ من سجنِ جلبوع الصهيوني اذلالَ الاحتلال، فالدولةُ العظمى التي تمتلكُ كلَ انواعِ التكنولوجا والعديدَ من الاذرعِ الاستخباراتيةِ لم تستطع توقيفَهم الا بعدَ خمسةِ ايامٍ وهم يتنقلونَ داخلَ مناطقِ نفوذِ الكيانِ المحتل .

تمكنت الشرطةُ الصهيونيةُ من توقيفِ اربعةٍ من المجاهدينَ الستة، فيما لم يتوقف كلامُ المحللين الامنيين والعسكريين الصهاينةِ عن الحديثِ عن الفضيحةِ التي اَلحقَها هؤلاءِ بكِيانِهم، وجعلوهُ امامَ تحدٍّ يجبُ ان يَحسِبَ له الفَ حساب..

حساباتٌ كثيرةٌ سيَحسِبُها اهلُ العدوانِ على اليمن، معَ المشاهدِ الحيةِ التي بثَّها الجيشُ اليمنيُ لمجاهديهِ والتي توثقُ النصرَ المبينَ الذي يحققُه الجيشُ اليمنيُ واللجانُ على القواتِ الغازيةِ واتباعِها.

المصدر: قناة المنار