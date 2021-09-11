بوشكيان: الوقت للعمل والنهوض من هذا الواقع المرير وليس للسياسة وصراعاتها

أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أن “الوقت للعمل ولبث الإيجابية للنهوض من هذا الواقع المرير، وليس وقت السياسة وصراعاتها”.

وقال بوشكيان خلال استقباله وفودا مهنئة في دارته في زحلة إن “العمل سينطلق من أجل النهوض الصناعي والإنتاجي، وسنكون وكل العاملين في القطاع الصناعي يدا واحدة للبناء والتطوير، وسنتابع كل الملفات لوضع خطة استراتيجية والعمل على تنفيذها، لان المرحلة ليست للشعارات السياسية وانما نحتاج إلى خطة إنتاجية لمصلحة المواطن”، واعدا الصناعيين ب “العمل سويا بشفافية لنصل الى بر الأمان، ليس فقط للقطاع الصناعي وانما للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام