مدفيديف: الولايات المتحدة اعترفت عمليا بانهيار استراتيجيتها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن الولايات المتحدة بانسحابها من أفغانستان، اعترفت علنا بانهيار استراتيجية فرض وجودها السياسي- العسكري في كل مكان.

وأشار مدفيديف إلى أن “الإدارة الأمريكية في محاولة لإنقاذ سمعتها ومكانة الناتو بشكل عام، رفضت الاعتراف بالهزيمة، وبدلا من ذلك، بدأت في استخدام صيغة لم يطردنا أحد، نحن نغادر بإرادتنا”.

وأضاف مدفيديف “لكن مع ذلك، أشار الرئيس جو بايدن إلى أن انسحاب القوات يعني ليس فقط نهاية الحملة الأفغانية – بل الحديث يدور عن نهاية حقبة العمليات العسكرية الكبرى لإعادة تشكيل الدول الأخرى”.

ورأى مدفيديف ان “هذه الكلمات تعني من حيث الجوهر، اعتراف واشنطن الصريح بانهيار استراتيجية تأكيد وجودها العسكري والسياسي في كل مكان”.

المصدر: روسيا اليوم