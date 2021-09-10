الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع احتمال تساقط الرذاذ

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، ورياح ناشطة مع احتمال تساقط الرذاذ واستمرار تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في الشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط للايام المقبلة.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و32)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، ورياح ناشطة واحتمال امطار متفرقة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، ورياح ناشطة مع احتمال تساقط الرذاذ واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة مع احتمال امطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، ورياح ناشطة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 25 الى 35 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام