أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 10-09-2021

البناء

• تقول مصادر روسية وفرنسية انّ منتصف الشهر الحالي قد يكون موعداً مرجحاً لعودة المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا تحت عنوان العودة إلى الاتفاق الأصلي دون طلبات إضافية بتراجع أميركي كامل عن العقوبات وعودة إيرانية كاملة الى الالتزامات…

• توقعت مصادر دبلوماسية أن يكتفي الأميركيون و»الإسرائيليون» بما تعلنه موسكو من اهتمامها بضمان أمن «إسرائيل» بدلاً من الإصرار على الانسحاب الإيراني من سورية كمقابل للانسحاب الأميركي ووقف الغارات «الإسرائيلية»، بحيث تتولى موسكو المراجعة في المعلومات «الإسرائيلية» تجاه المخاطر الأمنية…

النهار

• يقول أحد المراجع إنه لولا الوزيرين زينة عكر وحمد حسن لكانت الحكومة بدت غائبة كلياً عن الوعي.

• المؤسسات التربوية الخاصة لإطلاق حملة لتجميد مفاعيل القانون 515 الذي يحدد تحديد الأقساط المدرسية ما بين الرواتب والأجور ونفقات التشغيل.

• تتكثف اللقاءات بين بعض النواب المستقيلين والمجتمع المدني من أجل وضع اللمسات الأخيرة على لوائح المرشحين للانتخابات النيابية واستعداداً للمؤتمر العام وإعلان الوثيقة السياسية.

• تحولت معظم المنشآت الرياضية الكبيرة إلى أمكنة مهجورة في ظل غياب تام لأعمال الصيانة والاطلاع على أوضاعها.

اللواء

• تحرص الجهات اللبنانية الرسمية، بما في ذلك شركات النفط ووزارة الطاقة، لدى الاستفسار من جهات أجنبية، على التنصل تماماً من البواخر الإيرانية..

• ينقل عن وسيط معروف، استياءه من إدارة ملف التشكيل من قبل أكثر من جهة، لا سيما الجهات المقررة..

• لم يعرف لتاريخه من هم فرسان «السوق السوداء». وما الإجراءات القضائية أو الإدارية الرامية للردع، وجعلهم عبرة لمن اعتبر!

الجمهورية

• أوضح مسؤول مالي أن الكلفة التشغيلية للدولة سنويا تبلغ نحو مليار دولار فريش ليس متوافراً منها إلاّ ِالقليل بفعل تقنين العملة الصعبة

• قال مرجع سياسي تعليقا على الوسطاء في تشكيل الحكومة: كترة الطباخين بتشوشط الطبخة.

• يطمح بعض نقباء المهن الحرة في جبل لبنان والشمال للترشح إلى النيابة، سواء على لوائح تيارات سياسية أو مجتمع مدني،لاستحالة خوضهم الانتخابات النقابية من جديد.

المصدر: صحف