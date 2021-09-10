أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 10-09-2021

الأخبار

الحكومة اليوم… إلا إذا…

وقائع من اجتماع عمّان: الغاز إلى لبنان خلال شهرين

تلويح غربي بقرار ضدّ إيران: المحادثات النووية في مهبّ السقوط

النهار

الحكومة مجدداً… الولادة اليوم أو الدوامة؟

اللواء

الحكومة قيد الولادة العسيرة.. والحرارة عادت إلى الخطوط الرئاسية

إطلاق «بطاقة دعم» لإغاثة نصف مليون أسرة.. وتلاعب خطير بالمحروقات قبل الثلاثاء

الديار

رهان على حوار «الصهرين» وميقاتي لزواره «سأغادر انا وعون سويا»

خليل موفدا من بري الى دياب : تفعيل الحكومة لمواجهة «الفراغ الطويل»!

«الوطني الحر» يخشى افخاخ عين التينة… اطلاق «البطاقة التمويلية» نظريا

الجمهورية

ضخ إيجابيات.. والعلة في النيات

التأليف في المدار الإيجابي… وحديث عن فكفكة عقد الحقائب العالقة

البناء

حركة دبلوماسية متسارعة للعودة إلى فيينا… وروسيا تقود العودة للاتفاق من دون شروط

الجيش السوري يتمّ انتشاره في درعا… وموسكو تدعو واشنطن للانسحاب

التشكيلة الحكومية نضجت داخلياً… وتنتظر الساعة الصفر الخارجية للإعلان

المصدر: صحف