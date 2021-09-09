“الجبهة الشعبية”: الشعب الفلسطيني ومقاومته مع الأسرى ولن يخذلوهم

قال عضو المكتب السياسي لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” ومسؤول فرعها في غزة جميل مزهر إن “الشعب الفلسطيني ومقاومته مع الأسرى ولن يخذلوهم ولم ولن ينسوا أو يتجاهلوا معاناتهم ولن يتركوهم وحدهم”.

وأضاف مزهر الخميس “مستعدون لأن نأخذ من دمنا ونعطيهم وأن نحارب العالم كله من أجلهم، ونحرق كل من يقترب منهم أو يهدد حياتهم”، ولفت الى ان “الشعب الفلسطيني أعلن التعبئة الشاملة ووضع كل طاقاته وممكناته خدمة لمعركة الحرية وبدأ استعداداته الميدانية لانتفاضة شعبية شاملة”.

وحذر مزهر “الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة هجمته الاجرامية الواسعة بحق الاسرى”، وأكد أن “شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي، والتصعيد سيقابل بالتصعيد”.

المصدر: وكالة معاً