استطلاع: ثلثا الأمريكيين يقولون إن هجمات 11 سبتمبر غيرت أمريكا للأبد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2021 - 08:38

استطلاع: ثلثا الأمريكيين يقولون إن هجمات 11 سبتمبر غيرت أمريكا للأبد

منذ 12 mins 9 September، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية أن نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية غيرت الحياة في بلادهم للأبد.

وأعرب 64% من الأمريكيين عن الرأي بأن تلك الهجمات غيرت الحياة للأبد، بينما اعتبر 24% أنها تسببت بتغيرات مؤقتة.

وقال 9% فقط إن تلك الأحداث لم تغير شيئا بحياتهم.

وتباينت آراء الأمريكيين بشأن ما إذا يجب أن يكون 11 سبتمبر يوم عطلة رسمية، حيث وافق مع هذه الفكرة 47% وعارضها 46%.

وجرى الاستطلاع، الذي شمل 1002 شخص، خلال الفترة بين 7 و10 أغسطس الماضي، أي قبل شهر تقريبا من الذكرى الـ 20 لأكبر هجوم إرهابي على أراضي الولايات المتحدة في تاريخها، والذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص.

المصدر: وكالات

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