مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: توفير أجهزة تدفئة على الحطب لكل فرع ومختبر تابع لنا

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، في بيان، “توفير أجهزة تدفئة (ستوف) على الحطب لكل فرع ومختبر تابع لها، على أن يتم استخدام كل ما ينتج من تشحيل الاشجار الموجودة في أراضي المصلحة وليس بقطع أشجار أو شراء حطب من الاسواق الذي هو مصدره قطع أشجار، بما ان المصلحة لديها 12 مركزا منها 8 في مناطق جبلية وبقاعية بحيث يتوجب توفير التدفئة”.

واضاف البيان: “ان التدفئة كانت متوافرة سابقا بواسطة الشوفاج اي استهلاك المازوت، وبما أن هناك أزمة وشحا في مادة المازوت، قررت الادارة استخدام المازوت للمولدات لضرورة عمل المختبرات وللحفاظ على المجموعات من الحبوب والمواد الوراثية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام