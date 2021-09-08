طوابير المحطات تتزايد.. والانظار على رفع الدعم

يستمر مشهد الطوابير أمام محطات الوقود في مختلفِ المناطقِ اللبنانية ما يتسببُ بزحمةِ سيرٍ خانقةٍ لا سيما عندَ الطرقاتِ الرئيسيةِ التي تربطُ العاصمةَ بيروتَ ببقية المدن.

وصباحَ اليومِ صدرَ الجدولُ الجديدُ لأسعارِ المحروقات حيث انخفضَ سعرُ صفيحةِ البنزين 95 اوكتان 200 ليرة وصفيحة 98 اوكتان 300 ليرة . في هذا الوقت، تتجهُ الانظارُ إلى موعدِ رفعِ الدعمِ مع الحديثِ خلالَ اليومينِ الماضيينِ عن امكانيةِ حدوثِه قبلَ نهايةِ شهرِ ايلولَ الجاري.

واصحابُ المحطاتِ يطلقون صرخةً لاتخاذِ قرارٍ حيالَ مسألةِ رفعِ الدعمِ عن المحروقات، مؤكّدينَ أنّ المخزونَ المتوافرَ في المحطات لا يكفي لأكثرَ من أسبوع.

المصدر: قناة المنار