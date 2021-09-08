الرئيس بري استقبل ممثل الامام الخامنئي والوفد الرسمي الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 16:26

الرئيس بري استقبل ممثل الامام الخامنئي والوفد الرسمي الايراني

منذ 46 mins 8 September، 2021
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أخبار دولية - الأمم المتحدة - لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ممثل مرشد الثورة الاسلامية الإيرانية الإمام السيد علي الخامنئي، ورئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت الشيخ محمد حسن أختري والوفد العلمائي والرسمي، الذي شارك في تشييع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان، في حضور المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان عباس خامه يار.

ونقل الشيخ أختري للرئيس بري تعازي الجمهورية الاسلامية الايرانية وكبار المسؤولين فيها برحيل الشيخ قبلان.

وكان الرئيس بري قد تلقى برقية تعزية من الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ عبد الامير قبلان ومما جاء في البرقية: “انني اذ اعرب لدولتكم عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، لأسأل الله العلي القدير ان يلهمكم وأسرة الراحل جميل الصبر وحسن العزاء “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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