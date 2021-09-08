مقتل 41 شخصا على الأقل في حريق بأحد السجون في إندونيسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 10:32
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المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يواصل تقبل التعازي برحيل رئيسه العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان يومي الأربعاء والخميس
الشيخ أحمد قبلان في مراسم تشييع الراحل الشيخ قبلان: المطلوب حماية لبنان من قبل العالم والعيب هو باستغلال الدين والسياسة
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب للراحل العلامة قبلان: كنت على الدوام داعية حوار بين كل الأطراف
رئيس الجمهورية يمنح العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته الوطنية
ولايتي معزياً بالشيخ قبلان: كان داعما للمقاومة والنضال ضد مؤامرات الكيان الصهيوني الغاصب وتحرير القدس الشريف
مصادر المنار: حصل تواصل غير مباشر اليوم بين الرئيسين عون وميقاتي عبر وسطاء والرئاسة الأولى وميقاتي يتحدثان عن إيجابية
مصادر المنار: الأربعاء سيتضح حجم التقدم الحاصل في ملف التأليف وإلى أي حد يمكن التعويل عليه
مصادر المنار: لن يزور الرئيس ميقاتي القصر إلا لإعلان التشكيلة الحكومية
وزارة الصحة العامة: تسجيل 15 حالة وفاة و1148 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل عدداً من أقرباء الأسرى المحررين الستة خلال عملية الهروب من سجن جلبوع
قوة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة عرابة بجنين خلال عملية التفتيش عن الاسرى واندلاع مواجهات عقب المداهمات في بعض المناطق
مكتب اعلام الأسرى: وحدات القمع في سجن جلبوع نفذت ليل الثلاثاءـــــالأربعاء هجمة شرسة على أسرى قسم 3 ونقلتهم إلى سجن شطة
سرايا القدس: لن نسمح للعدو بمواصلة عدوانه على الاسرى بعد عملية انتزاع الحرية البطولية وكل الخيارات مفتوحة أمامنا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حركة طالبان تعلن عن حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان برئاسة الملا محمد حسن بالوكالة والملا برادر نائبا له
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مدير مكتب إعلام الأسرى: نحن على بعد أيام معدودة لإعلان الأسرى عن مشروع استراتيجي يشمل كافة السجون لمواجهة هجمة الإحتلال
سرايا القدس: إننا وبكل وضوح ودون أي مواربة لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم
سرايا القدس: نقول للعدو إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خياراتنا مفتوحة
سرايا القدس في مؤتمر صحافي بمخيم جنين: أي إجراءات انتقامية بحق الأسرى سوف تفتح نار جهنم على المحتل في كل أماكن وجوده
إعلام العدو: هناك مخاوف لدى "الجيش الإسرائيلي" أن الأسرى الستة إذا استشهدوا خلال اشتباك فسيؤدي ذلك إلى مواجهة في غزة
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: عملية "نفق الحرية" البطولي نصر إلهي للإرادة الفلسطينية المخلصة وهزيمة مذلة للكيان الصهيوني
مندوب إيران لدى المنظمات الدولية: وكالة الطاقة الذرية تضخّم بعض القضايا المتعلقة بإيران لأسباب سياسية بضغط من بعض الدول
كاظم غريب آبادي: على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الامتناع عن الضغط ومحاولة استخدامها كأداة لأغراضهم السياسية
حركة طالبان تعلن عن حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان برئاسة الملا محمد حسن بالوكالة والملا برادر نائبا له
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية في صعدة
السفير اللبناني في غينيا فادي زين للمنار: لم نتبلغ بإصابة أي من أفراد الجالية اللبنانية بمكروه وممتلكاتهم وأعمالهم بخير
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الفرنسية تدعو إلى إدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا وتطالب بالعودة إلى النظام الدستوري
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
مقتل 4 أشخاص بينهم رضيع برصاص قناص سابق في الجيش الأميركي في مقاطعة بولك بولاية فلوريدا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مقتل 41 شخصا على الأقل في حريق بأحد السجون في إندونيسيا
منذ 46 mins
8 September، 2021
اندونيسا
حريق سجن
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