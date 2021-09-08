قيادي في حركة الجهاد: أي مساس بالمحررين الستة سيشعل انتفاضة جديدة في فلسطين

حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الصهيوني، من المساس بأبطال عملية انتزاع الحرية الذين تحرروا عبر نفق من سجن جلبوع، مشددًا على أن المساس بهم هو التعرض لكرامة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية بمدينة غزة مساء اليوم الثلاثاء، للتنديد بما يتعرض له الأسرى داخل السجون الصهيونية، سيما أسرى حركة الجهاد الإسلامي عقب عملية انتزاع الحرية البطولية.

وأكد حبيب أن “أي مساس بالأسرى المحررين سيؤدي لنشوب انتفاضة جديدة بالضفة وغزة و48 وستكون انتفاضة نحرر من خلالها فلسطين ونطرد المحتل من أرضنا”.

ووجه رسالة إلى الاحتلال قائلًا: ” أتذكر في عام 87 عندما دارت المعركة بين أبطال عملية الهروب من أبناء الجهاد الاسلامي وجنودك، كان استشهادهم شعلة لتفجير انتفاضة آنذاك”.

ودعا حبيب كافة المؤسسات المعنية ببذل جهدها في الدفاع عن الأسرى في ظل الحملة الشرسة التي يتعرضون لها داخل المعتقلات.

بدورها أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الايدي أمام الهجمة على الأسرى، مشددةً أن لجنة الأسرى وكافة المؤسسات المعنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الهجمة الخطيرة على الاسرى وعدم السماح للاحتلال بالاستفراد بهم.

وحمّل عضو لجنة الأسرى في القوى الوطنية زكي دبابش الاحتلال كامل المسؤولية عما يجري داخل السجون، مطالبًا الأمم المتحدة والصليب الاحمر والمؤسسات القانونية بتحمل مسؤولياتها ولجم الاحتلال وإيقاف الهجمة على الاسرى.

المصدر: فلسطين اليوم