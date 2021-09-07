العراق: ضبط أعتدة وتدمير 3 مواقع لـ”داعش” في منطقة “حاوي العظيم”

أعلنت خلية الاعلام الامني العراقي الثلاثاء “العثور على 3 اوكار لتنظيم داعش الارهابي تحتوي على اعتدة مختلفة ضمن منطقة حاوي العظيم” بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان لها “لليوم الثاني على التوالي، تواصل قواتنا الامنية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، عمليتها التي اشتركت فيها قطعات من الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي، وبإسناد جوي من قبل طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، لتطهير وتفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات (صلاح الدين وسامراء وديالى) ضمن منطقة حاوي العظيم”.

واشارت الخلية الى ان “هذه العملية جاءت من محاور عدة وكانت نتائجها العثور على (٣) اوكار لداعش الارهابي تحتوي على جليكانات C4 وعدد من الاعتدة مختلفة الأنواع مايقارب (1980) إطلاقة و(289) اطلاقة BkC وصفيحة عتاد احادية ١٢،٧ ملم ووكر يحتوي مواد غذائية وعبوة ناسفة، تمت معالجتها تحت السيطرة ، كما تم تفتيش قرى (سفيط والعركوب وشظيف والخلفاء والبوصلبي وكليعة والبوعواد وكريش والبو بكر والدراويش ومعابر حاوي العظيم وصولا الى مصب النهر والنعمان والبوطلحة والمناطق المجاورة له ضمن قواطع المسؤولية)”.

المصدر: السومرية