الجهاد الإسلامي : المساس بالأسرى خط أحمر، وعلى الاحتلال أن يمعن النظر جيداً فيما نقول – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 13:26
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طائرات العدو الصهيوني تشن عدة غارات على عدد من المواقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
مراسل المنار: المقاومة الفلسطينية تطلق مضاداتها الارضية باتجاه طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة
حركة حماس: القصف الصهيوني على القطاع محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله في مواجهة نضال شعبنا
حركة الجهاد الاسلامي: على الاحتلال أن يدرك أننا قادرون على حماية أسرانا بكل الوسائل وخياراتنا مفتوحة ومتعددة
الجهاد الاسلامي: مصلحة السجون شرعت بعدوان واسع يستهدف الاسرى بشكل عام وأسرى الجهاد بشكل خاص
فصائل المقاومة: عملية نفق جلبوع شكلت نقلة نوعية في الصراع مع المحتل
مكتب اعلام الاسرى: توتر شديد يسود كل السجون الصهيونية نتيجة اجراءات عقابية يفرضها الاحتلال على الأسرى
مكتب اعلام الأسرى: السجون مقبلة على موجة تصعيد خطيرة في ظل الاجراءات العقابية التي تفرضها ادارة السجون على الأسرى
اعلام العدو: حفر نفق سجن جلبوع استمر لأسابيع دون انتباه أي سجان والشرطة اكتشفت عملية الهروب بعد ساعتين من حدوثها
اعلام العدو: على وزير الأمن "عومر بارليف" البدء بالتفكير في اجراءات لعزل مفوضة مصلحة السجون "كاتي بيري" من منصبها
هآرتس: التخطيط المبكر للهروب وتهريب الهاتف الخلوي ووجود مساعدين خارجيين للأسرى هو فشل استخباراتي جنوني
قوات العدو تشدد الاجراءات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة وتغلق البوابات الحديدية على الطرقات ومداخل القرى
جبهة العمل الاسلامي: عملية سجن جلبوع ضربة تصفع جبروت الاحتلال الصهيوني وهي نتيجة الايمان والارادة الصلبة للمقاومة
يشيَّع عند 2 من بعد الظهر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان إلى مثواه الاخير في روضة الشهيدين
رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ محمد عصفور: فقدنا قامة وطنية ومرجعاً كبيراً وعاملاً جليلاً قضى حياته في خدمة الاسلام
الشيخ حسن طراد: سيبقى الراحل الشيخ قبلان ركناً وحدوياً خالداً من ثقافة وطننا وحاضراً في وجداننا حضور الامام الصدر
وزير الخارجية القطري: نحث طالبان على العمل معنا لتسهيل عمليات وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مصادر المنار عن لقاء بعبدا: تم الاتفاق على حل جزئي لعقدة تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصتي الرئيسين عون وميقاتي
بي بي سي تقر بوجود أخطاء وادعاءات كاذبة في الفيلم الذي عرضته العام الماضي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما عام 2018
أفغانستان: أحمد مسعود يتعهد بالعمل مع جميع الذين يرفعون السلاح ضد طالبان بعد سيطرة الحركة على ولاية بانجشير
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية في صعدة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مصادر المنار عن لقاء بعبدا: تم الاتفاق على حل جزئي لعقدة تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصتي الرئيسين عون وميقاتي
بي بي سي تقر بوجود أخطاء وادعاءات كاذبة في الفيلم الذي عرضته العام الماضي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما عام 2018
أفغانستان: أحمد مسعود يتعهد بالعمل مع جميع الذين يرفعون السلاح ضد طالبان بعد سيطرة الحركة على ولاية بانجشير
قائد القوة البرية في الحرس الثوري: على بغداد وأربيل منع الإرهابيين من تحويل كردستان إلى مرتع لهم لتهديد إيران
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية في صعدة
السفير اللبناني في غينيا فادي زين للمنار: لم نتبلغ بإصابة أي من أفراد الجالية اللبنانية بمكروه وممتلكاتهم وأعمالهم بخير
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الفرنسية تدعو إلى إدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا وتطالب بالعودة إلى النظام الدستوري
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
مقتل 4 أشخاص بينهم رضيع برصاص قناص سابق في الجيش الأميركي في مقاطعة بولك بولاية فلوريدا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الجهاد الإسلامي : المساس بالأسرى خط أحمر، وعلى الاحتلال أن يمعن النظر جيداً فيما نقول
منذ 25 mins
7 September، 2021
عاجل
الجهاد الإسلامي
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