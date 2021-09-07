الجهاد الإسلامي : المساس بالأسرى خط أحمر، وعلى الاحتلال أن يمعن النظر جيداً فيما نقول – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 13:26

الجهاد الإسلامي : المساس بالأسرى خط أحمر، وعلى الاحتلال أن يمعن النظر جيداً فيما نقول

منذ 25 mins 7 September، 2021
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