مدفعية الإحتلال تطلق قنابل إنارة شرق حي الشجاعية شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 01:28

مدفعية الإحتلال تطلق قنابل إنارة شرق حي الشجاعية شرق قطاع غزة

منذ 2 ساعة 6 September، 2021
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