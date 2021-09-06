سرايا القدس: نبارك “عملية انتزاع الحرية” ونعدها انتصاراً للحركة الأسيرة في مواجهة العدو ضمن حرب الإرادات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2021 - 12:08

سرايا القدس: نبارك “عملية انتزاع الحرية” ونعدها انتصاراً للحركة الأسيرة في مواجهة العدو ضمن حرب الإرادات

منذ 52 mins 6 September، 2021
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