سرايا القدس: نبارك “عملية انتزاع الحرية” ونعدها انتصاراً للحركة الأسيرة في مواجهة العدو ضمن حرب الإرادات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2021 - 12:08
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سلطات العدو الصهيوني تعلن عن هروب 6 أسرى فلسطينيين عبر نفق من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة
الاحتلال يطلب من المستوطنين المساعدة في عمليات البحث عن الأسرى الـ6 داخل المستوطنات القريبة من سجن جلبوع
إذاعة جيش العدو: سيتم نقل 400 أسير من معتقل جلبوع إلى معتقلات أخرى خوفاً من وجود أنفاق إضافية
احتفالات في جنين وإطلاق نار ابتهاجاً لتمكن الأسرى الـ6 من انتزاع حريتهم من سجن الاحتلال
الجهاد الإسلامي: نزف لشعبنا هذا الانتصار الكبير المتمثل بعملية انتزاع الحرية التي قادها المجاهد عبد الله العارضة
الجهاد الإسلامي: صراعنا مع العدو طويل ومفتوح وعلى الاحتلال أن يفهم الدرس جيداً فالحق لا يسقط بالتقادم
الجهاد الإسلامي: ندعو أبناء شعبنا الى تفويت الفرصة على العدو الذي سيحاول بكل شراسته وعنجهيته استعادة الأسرى
الجهاد الإسلامي: شعبنا لن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء مهما كلفه ذلك من ثمن والقوة والإرهاب لن يفلحا في كسر إرادتنا
حماس: انتزاع عدد من الأسرى حريتهم عمل بطولي شجاع وتحد للمنظومة الأمنية الصهيونية التي يتباهى بها الاحتلال
فصائل المقاومة الفلسطينية: هروب الأسرى وانتزاع حريتهم رغم التعقيدات الأمنية الكبيرة هو انتصار لإرادتهم وعزيمتهم
لجان المقاومة في فلسطين: هروب الأسرى من أكثر السجون تعقيداً وحراسة صفعة قوية وفشل كبير للمنظومة الأمنية الصهيونية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: عملية الهروب تثبت أنّ كلّ إجراءات العدو لن تتمكن من النيل من عزيمة الأسرى وإرادتهم
حركة المجاهدين: هذا النصر هو فشل استخباري أمني كبير يفضح زيف الهالة الأمنية التي يرسمها العدو
هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين: هذا الفرار هو تأكيد أن العدو لا يستطيع هزم إرادة الأسرى
رئيس وزراء العدو: حادث هروب الأسرى خطير ويتطلب جهداً منهجياً وسريعاً من قبل قوات الأمن لإلقاء القبض عليهم
شخصيات رسمية ودينية وأمنية تعزي بالعلامة الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان في مقر المجلس الأسلامي الشيعي الأعلى
تقبل التعازي في مقر المجلس أيام الإثنين والأربعاء والخميس من الساعة 9 حتى 12 ظهراً ومن 3 إلى 6 مساءً
يصلى على جثمان الشيخ قبلان الثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر في مقر المجلس ويوارى الثرى في روضة الشهيدين
آية الله الشيخ عيسى قاسم معزياً بالشيخ قبلان: ترك وراءه فراغاً في ساحتنا الإسلامية المقاومة وكان مخلصاً لأمته ووطنه
حركة طالبان تعلن أنها سيطرت بالكامل على ولاية بانجشير شمال العاصمة الأفغانية كابول
الخارجية الإيرانية: الحل الوحيد في أفغانستان هو الحوار الشامل وطهران ستساعد في هذا الصدد وندين هجوم طالبان على بانشجير
الخارجية الإيرانية: طهران تؤكّد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
غينيا: القوات الخاصة تلقي القبض على الرئيس ألفا كوندي وتعلن حل مؤسسات الدولة
السفير اللبناني في غينيا فادي زين يؤكد أنّ جميع أفراد الجالية اللبنانية بخير
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
غينيا: القوات الخاصة تلقي القبض على الرئيس ألفا كوندي وتعلن حل مؤسسات الدولة
السفير اللبناني في غينيا فادي زين يؤكد ان جميع افراد الجالية اللبنانية بخير
وسائل اعلام العدو تعلن هروب 6 اسرى فلسطينيين عبر نفق من جلبوع شمال فلسطين المحتلة
الاحتلال الصهيوني يدفع بمروحيات وقوات كبيرة الى محيط سجن جلبوع بعد هروب 6 اسرى فلسطينيين
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية: نراقب نسخة متحورة اسمها "مو" رصدت في كولومبيا لديها طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة اللقاحات
شركة موديرنا: الجرعات الملوثة من لقاحنا لكوفيد-19 في اليابان تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ
البيرو: مصرع 32 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ وسط البلاد
الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ: سقوط مروحية تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو في كاليفورنيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
سرايا القدس: نبارك “عملية انتزاع الحرية” ونعدها انتصاراً للحركة الأسيرة في مواجهة العدو ضمن حرب الإرادات
منذ 52 mins
6 September، 2021
العدو الاسرائيلي
سرايا القدس
عملية انتزاع الحرية
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الجهاد الإسلامي: صراعنا مع العدو طويل ومفتوح وعلى الاحتلال أن يفهم الدرس جيداً فالحق لا يسقط بالتقادم
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