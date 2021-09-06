الشيخ الغريب عزى بالشيخ قبلان: خسرنا قيمة دينية وإنسانية عريقة

نعى “شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان” الشيخ نصر الدين الغريب في بيان له الاثنين رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى” الشيخ عبد الامير قبلان.

وقال الشيخ الغريب “فقد لبنان والأمة الإسلامية شخصية كبيرة لها بصمات تاريخية أرست الوحدة والسلام والرسالة الدينية الصحيحة التي تحمل آيات التسامح والعيش المشترك والدعوة دوما للعمل من أجل خير الأمة والوطن”.

وفيما تقدم الشيخ الغريب بالتعازي من رئيس مجلس النواب نبيه بري وآل قبلان والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وعموم أبناء الطائفة الشيعية الكريمة، أكد “خسرنا قيمة دينية وإنسانية عريقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام