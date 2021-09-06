الكاظمي عن هجوم كركوك: سوء الإدارة والتقصير في عمل القيادات العسكرية يؤديان لحصول بعض الخروقات

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، جرى خلاله مناقشة التطورات الأمنية الأخيرة، وبحث وضع آليات فاعلة، لمنع تكرار حصول الخروقات الأمنية في محافظة كركوك.

ووفقاً للبيان الحكومي،فإن” الكاظمي قدّم في مستهل الاجتماع، تعازيه إلى أبناء القوات المسلحة وذوي الضحايا الذين استشهدوا اليوم في محافظة كركوك”، مؤكداً” ضعف إمكانيات العدو، ولكن سوء الإدارة والتقصير أحياناً في عمل القيادات العسكرية يؤديان لحصول بعض الخروقات”.

وشدد الكاظمي على” أهمية وضع آليات جديدة لتجنب تكرار الحوادث الأمنية.وشدد سيادته على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الاستخبارية، وإيجاد آليات تنسيق فاعلة بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية لتجنب الخروقات”، موجهاً” بتشكيل اللجنة المركزية للتحقيق بهذه الخروقات، ومنع تكرارها”.

وأكد أن:” محافظة كركوك تمتاز بتنوعها، وهناك من يسعى إلى خلق فتنة، ولاسيما ونحن مقبلون على انتخابات مصيرية”.

واطلع الكاظمي، بحسب البيان، على تقرير القيادات الأمنية عن أسباب الحادث، وقدم توجيهاته لتحسين أداء قوات الأمن ومنع تكرار الخروقات الأمنية، موجهاً” بالقيام بعملية نوعية استباقية، تمنع الخلايا النائمة من إعادة التشكيل وتكرار الخروقات”.

المصدر: الفرات نيوز