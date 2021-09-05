حماس تنعي الشيخ قبلان: كان مدافعاً وداعماً للقضية الفلسطينية في كافة الفعاليات

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورئيس الهيئة الشرعية في حركة أمل سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.

وتقدمت حماس بخالص العزاء والمواساة من عائلته الكريمة ومحبيه، ومن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومن الإخوة في حركة أمل، ومن الشعب اللبناني الشقيق، داعيةً الله عز وجل أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وقال المكتب الإعلامي للحركة في لبنان “لقد كان سماحة الإمام رحمه الله مدافعاً وداعماً للقضية الفلسطينية في كافة الفعاليات، والشعب الفلسطيني يفتقد اليوم صوتاً لطالما صدح بالحق على جميع المنابر، دفاعاً عن حق الشعب الفلسطيني باستعادة أرضه ومقدساته بكافة الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة”.

المصدر: بريد الموقع