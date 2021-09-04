مسؤول سوداني ينفي اتهامات إثيوبية حول مساعدة مقاتلي جبهة تيغراي في الهجوم على سد النهضة

نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني العميد الطاهر أبو هاجة، الاتهامات الإثيوبية، بشأن دعم السودان قوات من “جبهة تحرير تيغراي” خلال هجومها على سد النهضة، يوم أمس. وقال أبو هاجة، في بيان صادر عن الإعلام العسكري، اليوم السبت، ردا على تصريحات الجيش الإثيوبي بهذا الشأن،” لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة”.

وأضاف، “هذا الاتهام لا أساس له من الصحة .. السودان وجيشه لا يتدخلان في القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا”. وتابع قائلا، “ندعو القيادة الإثيوبية للعمل على حل صراعاتهم بعيداً عن إقحام السودان فيها”. وأعلن الجيش الإثيوبي تصديه لهجوم من قوات “جبهة تحرير تيغراي” على سد النهضة، يوم أمس الجمعة؛ مشيرا إلى أن هذه المجموعات حاولت التسلل نحو سد النهضة من خلال منطقة “المحلة” الحدودية مع السودان.

المصدر: سبوتنيك