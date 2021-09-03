تشيع شهيد فلسطيني في قطاع غزة

شيعت الجماهير الفلسطينية الجمعة جثمان الشهيد أحمد صالح الذي ارتقى متأثرا بإصابتها برصاص العدو الإسرائيلي خلال مشاركته في الارباك الليلي في منطقة أبو صفية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وردد المشاركون في التشييع “شعارات تطالب المقاومة بالرد على دماء الشهداء الأبطال الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء معركة سيف القدس”.

واستشهد صالح وأصيب 15 آخرون بجراح مختلفة، مساء الخميس، إثر قمع جيش العدو للفعاليات الشعبية المعروفة بـ”الإرباك الليلي” قرب السياج الفاصل، المستمرة لليوم السادس تواليا.

المصدر: فلسطين اليوم