بايدن أعلن حال الطوارئ في نيوجيرزي ونيويورك

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على إعلان حال الطوارئ في ولايتي نيوجيرزي ونيويورك، وأمر بتقديم مساعدات اتحادية للتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار “أيدا”، وذلك بحسب “وكالة رويترز”.

وقال البيت الأبيض في بيان “قرار الرئيس يخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الأمن الداخلي لتنسيق كل الجهود الرامية للتخفيف من حدة الكارثة”.

ولقي 44 شخصا على الأقل حتفهم في أربع ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة منها نيوجيرزي جراء الفيضانات الجارفة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بفعل الإعصار “أيدا”.

المصدر: وكالة رويترز