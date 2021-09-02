مصادر بعبدا للمنار: بيان القصر كان يحضّر قبل اصدار الرئيس ميقاتي لبيانه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 20:34

مصادر بعبدا للمنار: بيان القصر كان يحضّر قبل اصدار الرئيس ميقاتي لبيانه

منذ 41 mins 2 September، 2021
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