قيادة القوات المسلحة الفلبينية: تحطم طائرة عسكرية فلبينية كانت تقل على متنها 85 شخصاً (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2021 - 10:32

قيادة القوات المسلحة الفلبينية: تحطم طائرة عسكرية فلبينية كانت تقل على متنها 85 شخصاً (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 4 July، 2021
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