عمليات أمنية للحشد الشعبي والجيش العراقي في بادية النجف والأنبار

نفذت قوة مشتركة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي وقيادة عمليات كربلاء المقدسة للجيش واستخبارات عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، عملية أمنية استباقية شملت بادية النجف الاشرف في الخندق الشقي الأمني ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثاني وصولا للحد الفاصل لمحافظة النجف الأشرف مع محافظة المثنى.

وتهدف العملية الاستباقية لتدقيق وتفتيش أماكن تواجد رعاة الأغنام في المنطقة وتدقيق العجلات المارة وأصحاب المشاريع ضمن قاعدة البيانات. ومن الجدير بالذكر إن اللواء الثاني بالحشد الشعبي يمسك قاطع بادية النجف الاشرف والشق الأمني منذ سنوات.

قوة مشتركة من اللواء السابع بالحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية امنية شرق الانبار

كما نفذت قوة مشتركة من اللواء السابع بالحشد الشعبي والفرقة العاشرة بالجيش، عملية أمنيّة واسعة في قاطع عمليات شرق الانبار. وشملت العملية منطقة الثرثار وتقاطع سامراء الثرثار ومنطقة نهر الحلوة ومنطقة كصيبة. وتأتي هذه العملية لتعزيز الامن في المنطقة ومنع فلول “داعش” الإرهـــابي من تنفيذ مآربها الاجرامية. وتواصل قيادة قاطع عمليات شرق الانبار للحشـد الشعبي عمليات المسح والتفتيش حمايةً الانبار وتأميناً لمحيطها.

المصدر: موقع الحشد الشعبي