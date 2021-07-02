النجباء: الأمريكيون في العراق يبحثون عن انسحاب بأقل الخسائر الممكنة

رأى المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء العراقية، نصر الشمري، أن الأمريكي في العراق أصبح محرجا بعد الضربات الكبيرة التي تعرض لها في أكثر معاقله تحصينا، وأن الأمريكيين في العراق يبحثون عن انسحاب بأقل الخسائر الممكنة.

وأضاف “لو استهدفت حركات المقاومة في العراق من قبل أي طرف فإن الرد سيكون على العدو الأمريكي”.

الشمري لفت إلى أن الأمريكي تحدث عن طريق وسطاء بأنه يحتاج لمهلة لسحب الـ 2000 جندي التابعين له، ونحن ننظر لتصريحاته بأنها مماطلة.

كما شدد أن حركات المقاومة تطالب الأمريكي بانسحاب فوري، وإلا فنحن في حل من أي التزامات ولدينا القدرة لإجبار الأمريكي على الانسحاب.

المصدر: الاعلام الحربي في العراق