الهلال الأحمر الفلسطيني: 294 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وأوصرين جنوب نابلس من بينها 3 إصابات بالرصاص الحي و84 بالرصاص المطاطي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 2 2021 - 22:16

الهلال الأحمر الفلسطيني: 294 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وأوصرين جنوب نابلس من بينها 3 إصابات بالرصاص الحي و84 بالرصاص المطاطي

منذ 13 mins 2 July، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة