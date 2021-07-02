البيت الأبيض: الرئيس بايدن يعتقد أنه لا يمكن الانتصار في الحرب بأفغانستان لهذا دعمنا العملية الدبلوماسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2021 - 22:14

البيت الأبيض: الرئيس بايدن يعتقد أنه لا يمكن الانتصار في الحرب بأفغانستان لهذا دعمنا العملية الدبلوماسية

منذ 39 mins 2 July، 2021
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