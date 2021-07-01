البابا فرنسيس: كفى استخدام لبنان لمصالح ومكاسب خارجية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2021 - 20:36

البابا فرنسيس: كفى استخدام لبنان لمصالح ومكاسب خارجية

منذ 18 mins 1 July، 2021
البابا فرنسيس
لبنان

قال البابا فرنسيس خلال القداس من أجل لبنان في الفاتيكان: “كفى استخدام لبنان لمصالح ومكاسب خارجية، وندعو القادة السياسيين في لبنان أن يجدوا حسب مسؤولياتهم حلولا عاجلة للازمة”.

اضاف: لبنان الحبيب الذي يشع حكمة وثقافة لا يمكن ان يترك رهينة الاقدار او الذي يسعون وراء مصالحهم الخاصة، ونطلب من المجتمع الدولي أن يوفر للبنان الظروف المناسبة حتى لا يغرق بل ينطلق بحياة جديدة وهو سيكون خيرا للجميع”.

وتابع: “ولتتوقف العداوات ويعود لبنان إشعاعا لنور السماء وليشرق الامل من جديد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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