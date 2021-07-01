أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 01-07-2021

الأخبار

بطاقة تمويلية تستثني غالبية اللبنانيين!

طرابلس: «انفجار اجتماعي» في وجه الجيش

‫أبو غزالة يدّعي على سلامة: يتواطأ مع المصارف ويخفي إفلاسها!

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النهار

إستدراك الإنهيار بين الفاتيكان ودول “الثلاثي”

اللواء

المشهد المرعب في طرابلس: رصاص في مواجهة الموت والإذلال؟!

المجلس يمرّر «البطاقة التمويلية» ويسقط مرشّح عون للدستوري.. والمصارف تستنفر الموظفين لمواجهة المودعين

الديار

التُجار يحصدون أرباحًا تفوق المليارات والدولة عاجزة أمام «مظلّة الاحتكار»

فشل المحاولات الاخيرة للحل الحكومي… ومخاوف من خروج الشارع عن السيطرة

الجمهورية

لبنان بين نارين: السلطة والفلتان

الانفجار يقترب

طرق التأليف مقطوعة.. طوابير الذل تتمدد.. الشارع: فلتان.. البابا: صلاة للبنان

البناء

أحداث طرابلس وظهور سلاح بوجه الجيش عيّنة من الفوضى المقبلة مع الانهيار

مجلس النواب يقرّ البطاقة التمويليّة بـ556 مليون.. وبرّي : 900 من صندوق النقد

المحروقات وسعر الصرف حلقة مُفرَغة والحلّ بمصفاة تكرير وعقود نفطيّة آجلة

المصدر: صحف