المجلس النيابي انهى جلسته التشريعية المسائية: إحالة اقتراحات قوانين إلغاء اعفاء الطوائف من الضرائب وتسديد القروض بالعملة الوطنية

انهى مجلس النواب جلسته التشريعية المسائية، قرابة الثامنة وعشرين دقيقة، واحال في الجولة المسائية معظم اقتراحات القوانين الواردة على جدول الاعمال بصيغة المعجل – المكرر الى اللجان النيابية المشتركة او المختصة.

واحيل الى اللجان المشتركة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء القانون 210 تاريخ 26 ايار 2000 (اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم).

كما وأحيل الى اللجان المشتركة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000، وكذلك أحيل الى اللجان اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، وايضا اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية.

واحيل الى لجنة مختصة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء سيارات الاسعاف والاطفاء والانقاذ العائدة للجمعيات والبلديات واتحاد البلديات من رسوم السير والتسجيل.

وطالب النائب امين شري بالتصديق على الاقتراح على اعتبار ان جمعيات المجتمع المدني كانت لها مساهمات جمة في اثناء جائحة كورونا. ووقفت الى جانب الدولة ومساندتها، فيما طالب النائب هادي ابوالحسن بمزيد من الدرس، وقال ايلي الفرزلي ان كلمة جمعيات كلمة واسعة، فأعاده الرئيس بري الى اللجان لدرسه خلال شهر.

واحيل الى اللجان اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 57 من قانون الجمارك، كما اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة 300 مليار ليرة في موازنة العام 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثرة.

وسقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء طلاب المرحلة الثانوية وطلاب المراحل المهنية.

وتم اقرار اقتراحات القوانين الاتية في الجلسة المسائية:

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء طلاب المرحلة الثانوية وطلاب المراحل المهنية كافة من اي بدلات ورسوم مالية متوجبة عليم للعام الدراسي 2020 – 2021، لم تتم الموافقة عليه سقط.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته، احيل الى لجنة المال.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 9 من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند اكتمال ال 68 (ثمانية وستين سنة) بدلا من ال 64 (اربعة وستين سنة) رد القانون سقط.

– اقتراح القانون المعدل المكرر الرامي الى اعفاء سكان قرى مدينة جونية وبلدات زوق مصبح – زوق مكايل، عين الريحانة، عينطورة وجعيتا من جزء من استهلاك الكهرباء أحيل الى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 320 تاريخ 24/3/1994 (الترخيص لشركة كازينو لبنان بإستثمار نادي القمار في المعاملتين) أحيل إلى اللجان.

-اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اقرار حق افراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي. تم تجاوزه.

-اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا، يحال الى اللجان المشتركة.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى انزال عقوبات مشددة على مهربي السسلع المدعومة… الى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 87 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلقة بتحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ في المدارس الخاصة المجانية، احيل الى لجنة التربية.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 27 من القانون رقم 144/2020 قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020. رد سقط.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الادنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني) تمت الموافقة عليه.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفئة الثالثة لرتبة مراقب وتسوية اوضاع المراقبين مساعدين والكتبة في ادارة الجمارك.. أحيل إلى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حصر تعميم اي اجراء غيابي يتعلق بمخالفات السير بمصلحة تسجيل السيارات والاليات… أحيل إلى الادارة والعدل.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اخضاع العاملون في قطاع صيد الاسماك لاحكام قانون الضمان الاجتماعي… أحيل إلى اللجان بعد الالتزام بالنقابة.

– وسقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 9 من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند اكتماله ال 68 (ثمانية وستين سنة) بدلا من 64 (اربعة وستين سنة).

– واحيل اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 17 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) الى اللجان.

– واحيل اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء الالات والمعدات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية لمدة محددة الى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد سقف الدعم عن بعض الادوية أحيل أيضا إلى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل في صرف التعوضيات المالية للصرف ونهاية الخدمة أحيل بدوره الى اللجان.

-اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادتين 13 و 16 في قانون التنظيم المدني أحيل إلى اللجان المشتركة.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (فريش ماني) صدق بعد التصويت بصفة العجلة.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة فقرة الى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعمارها… صدق.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون رقم 166 تاريخ 8 ايار سنة 2020، تعديل المادة 35 من القانون 66 تاريخ 3/11/2017. احيل الى لجنة المال.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وجوب استيفاء الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة العاملة في لبنان بالعملة الوطنية اللبنانية، ويحظر عليها رفع الأقساط، ويوجب الالتزام بلائحة الأقساط المعتمدة للعام الدراسي 2017-2018… أحيل الى لجنة التربية.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة عبارة “اللبنانيون” واستبدال عبارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ “وزارة الشؤون الاجتماعية” في نص القانون رقم 196 تاريخ 3/12/2020… أحيل الى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعفاء المواطنين من الرسوم البلدية على الأبنية في بيروت… أحيل إلى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة الرابعة من القانون رقم /192/تاريخ 4/1/1993 المتعلق بتسهيل اندماج المصارف أحيل إلى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد مهلة صلاحية فئات رخص السوق سقط.

– اقتراح القانون المعجل المكرر في قانون الغابات الرامي الى تعديل المادة 144… أحيل الى الادارة والعدل.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الاميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي… صدق.

– اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالاعتداء على الطبيب والعاملين في المؤسسات الاستشفائية… أحيل إلى لجنة الصحة.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل أحكام المادتين 358 و 395 من قانون الجمارك الصادر بموجب القرار رقم 429/1954 وتعديلاته… سقط.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى منح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية… أحيل إلى البطاقة التمويلية.

– اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالايجارات غير السكنية…حدد الى 31/12/2021 لمرة أخيرة.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 50 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 المتعلقة بالصرف التعسفي… أحيل الى لجنة الادارة والعدل.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تشريع موقت لتعليق جميع مفاعيل العقوبات وجميع أشكال الاجراءات القانونية بسبب جائحة كورونا… أحيل إلى اللجان المختصة.

– اقتراح القانون المعجل المكرر والرامي الى تعديل المادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 الصادر بتاريخ 12/6/19590 (قانون الأسلحة والذخائر)… أحيل الى لجنة الادارة.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة خمسة سنوات… أقر مع تعديل لشهر 6-2022.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة الذي صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتبارات من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك إلى حين بلوغهم سن الثامنة والخمسين… صدق.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام اتفاق قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان… يرد / سقط.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 12 من قانون تنظيم نظام الموظفين… أعيد إلى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 2 من قانون التمثيل التجاري… أحيل الى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي… أحيل إلى لجنة الاعلام.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى قبول المعالجة المعتمدة من قبل الجهات الرسمية المعنية تسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بتوريد الضريبة المحصلة الى البلديات أو الى الصندوق البلدي المستقل عن الفترة من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2020… أحيل الى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 (قانون موازنة 2019) الصادر بتاريخ 31/7/2019… أحيل الى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع المرض والأمومة… أحيل الى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يمدد ويبقى نافذا وساريا حتى تاريخ 31/12/2021 العمل بنص البند (أولا) من القانون رقم 199/2020 تاريخ 29/12/2020… أحيل الى اللجان.

– اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد مهلة تسديد رسوم السير… أحيل الى اللجان.

قانون الصحافيين

إشارة إلى أن خلال طرح اقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي الى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي، اوضح رئيس لجنة الأعلام والأتصالات النائب حسن الحاج حسن ان قانون الاعلام احيل الى لجنة الادارة والعدل وما زال يدرس فيها، قائلاً للرئيس بر: ” لقد سبق وتحدثت معك في هذا الموضوع منذ أشهر”… فرد بري ان “اللجان في هذا المجلس بالذات تعمل ولا يجوز ان تتأخر أكثر من اللازم”.

وبحسب ما أفادتنا مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” فقد تمت احالة الاقتراح الى لجنة الاعلام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام