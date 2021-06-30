العدو الاسرائيلي شن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الاسرائيلي الاربعاء حملة اقتحامات واعتقالات في مختلف محافظات الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، طالت أسرى محررين.

وقالت مصادر فلسطينية إن “مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، ما أدى الى إصابة شاب بعيار ناري في القدم، نقل الى إثره الى أحد المشافي بيت لحم لتلقي العلاج”.

وأضافت المصادر انه “خلال اقتحام المخيم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من، ماهر محمد الولجي (18 عاما)، ومحمد وائل مناع (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهما، وفتشتهما”، وتابعت “كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية حوسان غرب بيت لحم، هم: كامل مهدي زعول (18 عاما) وهو طالب توجيهي، وزيدان محمد زيدان (20 عاما)، واحمد محمد أبو رية من قرية ارطاس جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال في نابلس اعتقلت المهندس الأسير المحرر علاء سميح الاعراج من حي المعاجين و المحرر براء نائل دويكات من بلدة روجيب شرق نابلس والمحرر نصير رضوان ابو ثابت من بيت دجن شرق نابل”، وتابعت “اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر اسلامبولي بدير في مدينة طولكرم وإجراء تحقيق ميداني معه”.

المصدر: فلسطين اليوم