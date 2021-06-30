العدو والإمارات يناقشان توقيع اتفاقية للتجارة الحرة.. ولابيد يفتتح قنصلية كيانه في دبي

أعلن وزيرا خارجية الإمارات عبد الله بن زايد وكيان العدو يائير لابيد الأربعاء بدء مناقشات من أجل توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين، مؤكدين “أهمية فتح بعثات دبلوماسية في كل من الإمارات و”إسرائيل” لتعزيز العلاقات”، في وقت تم فيه افتتاح سفارة وقنصلية للعدو في الإمارات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الوزيران التقيا على هامش زيارة لابيد إلى الإمارات، وأكدا في بيان مشترك “تطلعهما لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، وقد بدأت المناقشات في هذا الصدد”. وتابع البيان أن الجانبين اتفقا على “تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزارتي الاقتصاد في البلدين لتكليفها بتنفيذ الاتفاقية بهدف إزالة الحواجز وتحفيز التجارة الثنائية”. كما أكدا أيضاً “أهمية فتح البعثات الدبلوماسية في البلدين من أجل تعزيز العلاقات، بجانب مناقشتهما لسبل مواصل استكشاف وسائل لدعم الاستثمارات في اقتصاد البلدين وفي البنية التحتية، والعلوم والتقنيات”.

وافتتح وزير خارجية العدو في وقت سابق قنصلية كيانه المحتل في دبي، وصرح على هامش الفعالية، بحسب راديو الجيش العدو، “لقد اعتدنا على صنع التاريخ. هذه القنصلية ليست مكانًا رمزيًا ، إنها مكان للحياة والسياحة والأعمال والحوار بين شعبين موهوبين”، حسب زعمه؟، متابعاً “السلام الذي نحتفل به اليوم ليس بين الحكومات والقادة، ولكن بين الشعوب والشعوب”، على حد تعبيره.

وبحسب البيان المشترك، ناقش وزيرا خارجية العدو والإمارات “أهمية تعميق الحوار الاستراتيجي والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية واغتنام الفرص”، حسب زعمهما. وبدأ لابيد زيارةً هي الأولى للوزير الإسرائيلي إلى الإمارات الثلاثاء، إذ افتتح سفارة كيانه في أبو ظبي.

المصدر: سبوتنيك