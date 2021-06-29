مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية الثلاثاء 29-06-2021

جدولٌ جديد لاسعارِ المحروقات ، فهل يعطي فرصةً لاعادةِ جدولةِ الحلول؟ ام اِنه سيَعجزُ امامَ اصرارِ البعضِ على حبسِ البلدِ في جدولِ الازمات ؟

من المفترضِ ان يَتوافرَ البنزين والمازوت – واِن باسعارٍ مضاعفةٍ ستَزيدُ من اعباءِ اللبناني – لكنَ الطوابيرَ ما زالت على حالِها امامَ المحطات، والتقنينَ الذي اختفى من شركةِ الكهرباءِ لاختفاءِ الكهرباءِ منها اصلا، باتَ يسيطر على الكهرباءِ البديلةِ اي مولداتِ الاشتراك.

المعنيونَ عزَوا المشكلةَ الى خطأٍ في جدولِ الاسعارِ الجديدِ فلم يَتِمَّ التوزيعُ اليوم، وهو ما نفته المديرية العامة للنفطِ مؤكدةً انَ الامورَ ستُحلُّ معَ شركاتِ التوزيع، والمحروقاتِ ستعود الى الاسواق.

في سوقِ الوجعِ اليومي كانَ الرغيفُ اولَ المكتوِينَ بنارِ الجداولِ الجديدة، كما إن حمَّالي الحطبِ لن يَدَعُوا المشهدَ يمرُّ من دونِ استغلالِه برفعِ الاسعارِ على كلِّ ما يَمُتُ او لا يَمُتُ بصلةٍ الى المحروقات، فيما الطرقاتُ مقطّعةٌ بالاطاراتِ المشتعلةِ بعضُها من قبلِ المصابينَ بكلِّ هذه الازمات، وكثيرٌ منها من قبلِ الباحثينَ عن الفوضى الهدامةِ التي تَزيدُ من الازماتِ والضغوطِ على البلدِ واهلِه كما قالَ رئيسُ حكومةِ تصريفِ الاعمال حسان دياب خلالَ اجتماعِ المجلسِ الاعلى للدفاعِ الذي عُقد برئاسةِ رئيسِ الجمهوريةِ العماد ميشال عون في قصر بعبدا.

فإذلال المواطنينَ مرفوضٌ تحتَ ايِّ اعتبار، وكذلكَ في الطوابيرِ امامَ محطاتِ المحروقات، حيثُ دعا رئيس الجمهوريةِ الاجهزةَ الاداريةَ والامنيةَ المعنيةَ للعملِ على منعِ تكرارِ هذه الممارسات.

فيما كررت كتلةُ التنميةِ والتحرير دعوتَها المعنيينَ بتشكيلِ الحكومةِ اللبنانية، الى ضرورةِ الإنصاتِ لوجعِ الناسِ ، وتشكيلِ حكومةِ إختصاصيينَ لا اثلاثَ وارباعَ معطِلةً فيها لأحد.

اما تكتلُ لبنانَ القوي فينتظرُ عودةَ الرئيسِ المكلفِ من السفرِ لكي يقومَ بواجباتِه الدستوريةِ ويبادرَ الى التشاورِ معَ رئيسِ الجمهوريةِ لاخراجِ حكومةٍ فاعلة..

تقييمُ ما فعَلَه سيفُ القدسِ بالعدوِ الصهيوني كان حاضراً خلالَ استقبالِ الامينِ العامِّ لحزبِ الله السيد حسن نصر الله رئيسَ المكتبِ السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ووفداً قيادياً من الحركة، حيثُ تمَ التأكيدُ على عمقِ العلاقةِ القائمةِ بينَ الجانبين، وموقعِ هذهِ العلاقةِ الاساسي في محورِ المقاومةِ وفي المعركةِ الحاسمةِ مع العدو.

المصدر: قناة المنار