روسيا تسجل عدد وفيات قياسيا جديدا بكوفيد وأستراليا تفرض إغلاقا جزئيا

أعلنت روسيا الدولة الأوروبية الأكثر تضررا جراء الوباء، اليوم، اعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء تفشي كوفيد، علما ان انتشار نسخته المتحورة “دلتا” ادى إلى عزل عشرة ملايين أسترالي.

وباتت المتحورة “دلتا” الشديدة العدوى والتي رصدت للمرة الأولى في الهند، منتشرة في 85 بلدا على الأقل، بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يزيد المخاوف من موجات وبائية جديدة رغم حملات التطعيم، ويبعد احتمال العودة إلى الحياة الطبيعية.

واعطيت أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في العالم، بحسب تعداد أعدته وكالة “فرانس برس” اليوم.

استراليا

وتواجه أستراليا التي اشيد حتى الآن بطريقة إدارتها للوباء (910 وفيات من أصل حوالى 30 ألف إصابة)، أيضا انتشار النسخة المتحورة “دلتا” بسبب ثغر في ترتيبات الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج. وتلقى حوالى 10 من أصل 25 مليون أسترالي تعليمات لحجر أنفسهم في مدن عدة.

فبعد سكان سيدني (جنوب شرق) وداروين (شمال) وبيرث (غرب)، أتى دور سكان بريزبين ومناطق أخرى عدة في مقاطعة كوينزلاند لملازمة منازلهم اعتبارا من مساء الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام في مرحلة أولى.

وقالت رئيسة وزراء مقاطعة كوينزلاند انستاسيا بالاجوك: “إنها قرارات صعبة. اتخذ قرار الحجر في المدن الكبرى لأن الفيروس يدخل مع وصول الوافدين من الخارج”.

وتبقى البؤرة الوبائية الأكبر في سيدني حيث أصيب 150 شخصا. وفرض الإغلاق في أكبر مدينة أسترالية الأحد لمدة اسبوعين.

المصدر: وكالات