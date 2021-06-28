البنك اللبناني السويسري أعلن الإقفال اعتبارا من الغد: 100 رجل تابعين لجمعية بنين احتلوا مبنى إلادارة واعتدوا على موظفينا

أعلنت إدارة “البنك اللبناني – السويسري” في بيان، أنه “لما كنا قد اقفلنا حسابا مصرفيا لجمعية “بنين” ملتزمين بتعميم مصرف لبنان رقم 137، وتعميم هيئة التحقيق الخاصة رقم 20، ادعت الجمعية لدى قاضي الأمور المستعجلة على مصرفنا حيث ردت الدعوى بالأساس، وسمعنا اليوم سويا من الجمعية مقدار الشتائم الموجهة للقاضية بسبب قررها”.

وأوضحت أن “حوالي مئة رجل تابعين لجمعية “بنين” احتلوا اليوم مبنى الإدارة العامة لمصرفنا معتدين على موظفينا بالضرب، حيث جرح ثلاثة منهم، احدهم في مستشفى “أوتيل ديو” يعاني من كسرين في وجهه، حيث سيخضع لعملية جراحية يتم التحضير لها، واجبر مدراؤنا تحت ضغط الضرب والعنف، إلى إجراء تحاويل نقدية إلى تركيا”.

وأشارت ادارة البنك الى أنه “إزاء ذلك المشهد المزري، نعتذر من عملائنا الكرام لقرار إقفال مصرفنا بالكامل إستنكارا لهذا العمل المشين إبتداء من يوم غد الثلثاء، إلى أن يتسنى لموظفينا ممارسة أعمالهم بشكل سليم وآمن، كما يهيب موظفو مصرفنا بنقابة موظفي المصارف القيام بدورها لجهة الحفاظ على أمن وسلامة وكرامة موظفي المصارف قاطبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام