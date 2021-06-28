العدو الاسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الاثنين ثلاثة شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فارس حشاش من مخيم بلاطة بعد توقيفه على حاجز حوارة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس شمال الضفة”، واضافت أن “جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز قاموا بإيقاف المركبة التي يستقلها الشاب حشاش قبل أن يقدموا على اعتقاله واقتياده إلى معسكر حوارة القريب من الحاجز”.

وأشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد أبو خرج من مدينة جنين، خلال عمله في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل”، وتابعت “اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا أثناء تواجده في أرضه من الأغوار الشمالية”، وأضافت ان “الاحتلال اعتقل الشاب عرب خليل نواجعة، أثناء تواجده في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية”.

المصدر: فلسطين اليوم