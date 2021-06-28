الملوخية كنز صحي… لا يعرفه الكثيرون

الملوخية، هي نبتة ذات أصول مصرية، تحسب من مجموعة النباتات الورقية الخضراء، وتحوي الملوخية في مكوناتها أكثر من 30 عنصرا ومركبا مهما لتعزيز صحة الجسم، وللملوخية فوائد عديدة وهامة، تشمل قدرتها على تعزيز صحة القلب والشرايين وغيرها، فلنتعرف على فوائد الملوخية .

1- السيطرة على ضغط الدم

تحتوي الملوخية على عنصر البوتاسيوم، وهذا يجعل لها دور كبير في السيطرة على ضغط الدم في الجسم وتعزيز صحة القلب، فالبوتاسيوم يساعد في ارتخاء الأوعية الدموية واتساعها وبالتالي زيادة تدفق الدم والأكسجين فيها.

2- تعزيز صحة القلب

و إضافة لذلك المحتوى العالي من الألياف الغذائية الذي تحويه الملوخية يعزز فوائدها، فالألياف الغذائية تساعد في تخفيض نسب الكولسترول السيئ في الجسم (LDL)، وزيادة نسب الكولسترول الجيد (HDL)، من شأن ذلك المساعدة في تقليل فرص الإصابة بالجلطات القلبية، والسكتات الدماغية، وتصلب الشرايين.

3- تنظيم عمل الجهاز الهضمي

من فوائد الملوخية أنها تحتوي على نسب عالية من الألياف الغذائية التي يساعد في تنظيم عمليات الهضم، والوقاية من الإمساك، وتخفيف أعراض القولون العصبي.

4- الوقاية من هشاشة العظام

من فوائد الملوخية الأخرى أنها تعمل على تعزيز نمو العظام ووقايتها من الهشاشة والكسر، فمحتواها العالي من المعادن المختلفة كالكالسيوم والفسفور والحديد والسيلينيوم ومضادات الأكسدة المختلفة كله، يلعب دورا مهما في بناء العظام ووقايتها وحمايتها.

5- الوقاية من فقر الدم

لطالما اشتهرت الخضراوات الورقية ذات اللون الخضر الداكن بمحتواها العالي من الحديد، وكلما زادت قتامه اللون الأخضر فيها كل ما دل ذلك على زيادة محتواها من الحديد، والحديد يعد المكون الأساسي لكريات الدم الحمراء، ونقصه يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بفقر الدم.

6- الاسترخاء والتخلص من الأرق

من فوائد الملوخية الوقاية من الأرق واضطرابات النوم، فمحتواها من عنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم يساعد في تنظيم عمل الأعصاب والمساعدة على الاسترخاء، وللماغنيسيوم تحديدًا دور كبير في مكافحة الأرق واضطرابات النوم.

7- محاربة الجذور الحرة والتهابات وتعزيز المناعة

مضادات الأكسدة القوية التي تحويها الملوخية من الكاروتينات، والسيلينيوم، وفيتامين ج، وفيتامين ه يجعل لها دور كبير في:

– تعزيز مناعة الجسم وصحة كريات الدم البيضاء.

– حماية الجلد، وتعزيز الرؤية وصحة البشرة.

– الوقاية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، ومرض الضمور البقعي.

– تعزيز صحة الدماغ والذاكرة.

– الوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات، وتحديدًا ما يرتبط منها بالجهاز الهضمي، مثل: سرطان القولون.

– يلعب “فيتامين هـ” دورا كبيرا في الوقاية من الالتهابات، وتخفيف أعراضها، مثل: التهابات المفاصل، والروماتيزم.

المصدر: وكالات