ما السرعة التي تتحرك بها الأرض حول الشمس وحول نفسها؟

تتحرك الأرض باستمرار، وأثناء دورانها حول الشمس، تدور أيضا حول محورها، مثل كرة السلة على طرف إصبع اللاعب.

وتدور الأرض حول محورها مرة واحدة كل 24 ساعة، أو، على وجه الدقة، كل 23 ساعة و56 دقيقة و4 ثوان. ويبلغ محيط الكوكب 24898 ميلا (40.070 كيلومترا)، لذلك عندما تقسم المسافة على الوقت، فهذا يعني أن الكوكب يدور 1037 ميل في الساعة (1670 كم / ساعة).

وفي غضون ذلك، تدور الأرض حول الشمس عند نحو 67 ألف ميل في الساعة (110 آلاف كم / ساعة)، وفقا لـ Ask an Astronomer، وهي مدونة يديرها علماء الفلك في جامعة كورنيل في إيثاكا بنيويورك.

وتستغرق الأرض نحو 365 يوما لإكمال مدار واحد حول الشمس، في مدار بيضاوي الشكل.

ولحساب مسافة الأرض حول الشمس، كل ما يحتاجه العلماء هو تحديد محيط الدائرة. ونعلم أن الأرض، في المتوسط ، على بعد نحو 93 مليون ميل (149.6 مليون كيلومتر) من الشمس، كما نعلم أنها تتحرك في مسار دائري بشكل عام (إنها في الواقع أكثر بيضاوية، ولكن من الأسهل القيام بهذه المعادلة باستخدام دائرة). وتلك المسافة بين الشمس والأرض هي نصف قطر الدائرة.

وللحصول على محيط تلك الدائرة، تكون المعادلة 2×π×نصف القطر، أو 2×3.14×93 مليون ميل.

وقالت كاتي ماك، عالمة الفيزياء الفلكية النظرية بجامعة ولاية كارولينا الشمالية، إن العلماء يعرفون أن مجرة ​​درب التبانة تدور حول مركز المجرة ​​بناء على ملاحظات النجوم الأخرى. وإذا بدت النجوم البعيدة جدا وكأنها تتحرك، فذلك لأن النظام الشمسي يتحرك مقارنة بالموقع النسبي لتلك النجوم البعيدة.

ومن خلال دراسة حركات النجوم الأخرى بالنسبة للشمس، قرر العلماء أن النظام الشمسي يدور حول مركز مجرة ​​درب التبانة بسرعة 447 ألف ميل في الساعة (720 ألف كم / ساعة).

المصدر: لايف ساينس