أوتوستراد الناعمة أصبح سالك مع وجود زحمة سير خانقة في المحلة جراء تعبئة البنزبن في محطة الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2021 - 10:22

أوتوستراد الناعمة أصبح سالك مع وجود زحمة سير خانقة في المحلة جراء تعبئة البنزبن في محطة الوقود

منذ 52 mins 27 June، 2021
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