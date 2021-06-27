كتاب القسام تطلق مخيمات صيفية في قطاع غزة بمشاركة آلاف الشبان

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم السبت، انطلاق المخيمات الصيفية تحت اسم “سيف القدس” في قطاع غزة، بمشاركة الآلاف من الشبان الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم المخيمات “أبو بلال” في مؤتمر صحفي عقده بموقع “اليرموك” العسكري شرق مدينة غزة، إنه و”في ظلال معركة سيف القدس التي وحدت شعبنا بمختلف أطيافه وأماكن تواجده، وأعادت توجيه بوصلة خياراته، فإن القسام تعلن بعون الله انطلاق مخيمات طلائع التحرير-سيف القدس لعام 2021″.

وأوضح “أبو بلال” أن انطلاق هذه المخيمات تأتي استمرارًا لمسيرة الإعداد وحشد الطاقات ورفع الهمم، “وترسيخ معاني حب الأوطان والاستعداد للتضحية من أجلها في قلوب النشء والشباب”.

وشارك آلاف الشبان في الفعاليات التي انطلقت اليوم في قطاع غزة، وتقدم مخيمات طلائع التحرير عدة برامج متنوعةٍ في المجالات الدينية والوطنية والأمنية والكشفية، وكذلك التدريب البدني، ومهارات الدفاع عن النفس، وبرامج الإسعاف الأولي، والتعامل مع الأزمات والكوارث وغيرها. وأكد المشاركون في المخيمات انهم مع المقاومة في كل خطوة تتخذها وتوعدوا العدو الصهيوني بأنهم سيذيقونه البأس وبأنه سيرحل مهزومًا عن أرض فلسطين.

المصدر: يونيوز