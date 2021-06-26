هل هناك قرار بإقفال المحطات بانتظار جدول الاسعار الجديد؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2021 - 20:58

هل هناك قرار بإقفال المحطات بانتظار جدول الاسعار الجديد؟

منذ 51 mins 26 June، 2021
زحمة امام محطات الوقود
لبنان

نفى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، صدور أي قرار مركزي بإقفال محطات الوقود الى حين صدور جدول تركيب الأسعار الجديد من وزارة الطاقة.

وتعليقا على اقفال الكثير من محطات المحروقات ابوابها قال “هناك محطات أقفلت بسبب نفاد مخزونها، والمحطات التي لا يزال لديها مخزون لا تزال تسلم المادة للمواطنين”.

اضاف أن المديرية العامة للنفط والجمارك “أخذت مخزون الشركات ولن تسلمه قبل صدور الجدول، وهناك 6 بواخر موجودة في عرض البحر تنتظر الإذن بالتفريغ، لأن الأسعار ستحسب على 3900 ليرة”.

وطالب المديرية العامة للنفط ب”إصدار جدول تركيب الأسعار بأسرع وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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